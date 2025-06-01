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В РЖД рассказали о ходе работ в Брянской и Курской областях после аварий

РЖД: в Брянской и Курской областях продолжаются работы после аварий
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МЧС России

Восстановительные работы продолжаются в Брянской и Курской областях после ЧП с поездами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

«В Брянской области, после того как убрали поврежденные локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших пролетных конструкций путепровода», — говорится в публикации.

В РЖД добавили, что в ходе восстановительных работ задействовано девять единиц тяжелой техники, а также три восстановительных поезда и около 200 железнодорожников и сотрудников других спасательных служб.

Что касается Курской области, то там на месте обрушения моста специалисты РЖД и сотрудники других спасательных служб при помощи тяжелой техники также убирают пролетные строения. Кроме того, привлечены три восстановительных поезда, указали в РЖД.

До этого сообщалось, что развалы автомобильного моста в Брянской области будут разбирать в течение ночи. На месте разрушенной конструкции после полного разбора завалов и ликвидации остатков опор будет построен новый мост длиной 42 метра и шириной 12 метров.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Ранее в Курской области обрушился мост с двигавшимся по нему локомотивом.

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