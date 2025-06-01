В Гамбурге по подозрению в поджоге больницы задержали мужчину

Bild: полиция ФРГ задержала мужчину по подозрению в поджоге больницы в Гамбурге

Полиция ФРГ задержала 72-летнего мужчину, который подозревается в поджоге больницы Святой Марии в Гамбурге. Об этом сообщает Bild.

Издание подчеркивает, что следствие после опроса свидетелей пришло к выводу, что поджог умышленно устроил один из пациентов.

В публикации отмечается, что что при пожаре пострадали более 50 человек, еще трое — не выжили. Подозреваемый был задержан в клинике, он предстанет перед судом в понедельник, 2 июня.

В пятницу, 23 мая, на главном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, в результате которого 18 человек в возрасте от 19 до 85 лет пострадали. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Подозреваемую смогли остановить двое прохожих. Когда на место нападения прибыли полицейские, она позволила арестовать себя без сопротивления.

Позднее сообщалось, что судья решил отправить подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге на принудительное лечение. По данным полиции, подозреваемой в совершении преступления является 39-летняя женщина. У нее есть немецкое гражданство и нет постоянного места жительства.

Ранее в Германии неизвестный с ножом напал на посетителей бара.