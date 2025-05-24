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Подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге принудительно отправили лечиться

В Гамбурге подозреваемую в нападении с ножом отправили на принудительное лечение
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Steven Hutchings/dpa/Global Look Press

В Германии судья решил отправить подозреваемую в нападении с ножом в Гамбурге на принудительное лечение. Об этом сообщает NDR.

По данным полиции, подозреваемой в совершении преступления является 39-летняя женщина. У нее есть немецкое гражданство и нет постоянного места жительства.

Как уточняет NDR, за день до нападения женщину освободили из закрытого учреждения в Нижней Саксонии. В феврале она уже нападала на девочку в аэропорту Гамбурга, а во время пребывания в психиатрической больнице Оксенцолль произошли новые инциденты.

В пятницу, 23 мая, на главном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, в результате которого 18 человек в возрасте от 19 до 85 лет пострадали. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Подозреваемую смогли остановить двое прохожих. Когда на место нападения прибыли полицейские, она позволила арестовать себя без сопротивления.

Ранее жителей Северного Тушино напугал мужчина с ножом, угрожавший расправой.

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