В Германии неизвестный с ножом напал на посетителей бара

Полиция ФРГ ищет мужчину, который с ножом напал на пятерых посетителей бара

В немецком городе Билефельд неизвестный напал с ножом на посетителей бара. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел около 05:20 мск перед баром Cutie. По предварительным данным, пострадали минимум пять человек, несколько из них госпитализированы с тяжелыми травмами.

Сообщается, что преступник нападал без разбора, используя нож и трость. Ему удалось скрыться с места преступления, но он оставил рюкзак. Внутри него позже обнаружили оружие, бутылку с горючей смесью и выданное на имя гражданина Сирии разрешение на проживание в Германии.

Полиция не исключает версию теракта. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия.

До этого в Англии задержали пятерых иранцев по подозрению в планировании нападения на израильское посольство. Сообщалось, что террористическая ячейка находилась на завершающей стадии планирования теракта.

Ранее россиянка получила шесть лет колонии за то, что штопала одежду боевикам в Сирии.