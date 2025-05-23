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В Гамбурге задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в нападении с ножом

Полиция задержала 39-летнюю женщину по делу о нападении с ножом в Гамбурге
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

В Гамбурге полицейские задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в нападении с ножом на главном вокзале. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Задержанной оказалась 39-летняя женщина», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, она действовала в одиночку, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого газета Bild писала, что в результате нападения с ножом на вокзале Гамбурга пострадали минимум 12 человек. Инцидент произошел на платформе 13/14. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили серьезные ранения, шесть человек — легкие ранения, отметило издание.

По информации Bild, федеральная полиция арестовала женщину. Подробности происшествия пока не раскрываются.

18 мая стало известно, что неизвестный напал с ножом на посетителей бара в немецком городе Билефельд. По предварительным данным, пострадали минимум пять человек, несколько из них госпитализированы с тяжелыми травмами. По данным Bild, преступник нападал без разбора, используя нож и трость. Ему удалось скрыться с места преступления, но он оставил рюкзак. Внутри него позже обнаружили оружие, бутылку с горючей смесью и выданное на имя гражданина Сирии разрешение на проживание в Германии.

Ранее на северо-западе Германии мужчина с ножом по неизвестной причине напал на четырех человек.

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