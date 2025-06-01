Болельщики развернули баннер со словами поддержки пострадавших в Брянской области

Фанаты ПБК ЦСКА выразили поддержку пострадавшим при ЧП в Брянской области — на трибуне во время матча с «Зенитом» появился баннер со словами поддержки, сообщает Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ».

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву. Поврежденные при обрушении моста на поезд вагоны и локомотив убрали с путей.