Более полусотни пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы

Минздрав: 55 раненных при ЧП с поездом в Брянской области находятся в стационаре

55 пострадавших при падении моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся в стационаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Четверо несовершеннолетних раненых проходят лечение в московских клиниках. Среди госпитализированных четверо — в тяжелом состоянии.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву.

Ранее в клинику Рошаля в Москве решили доставить еще одного пострадавшего под Брянском ребенка.