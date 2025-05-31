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Туроператоры не фиксировали рост числа заражений лихорадкой чикунгунья на Мальдивах

РСТ: вспышка лихорадки чикунгунья у туристов из РФ на Мальдивах не фиксировалась
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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Туроператоры не зафиксировали увеличения числа обращений российских туристов, заболевших лихорадкой чикунгунья на Мальдивах. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает РИА Новости.

«Туристические компании не фиксируют увеличения обращений путешественников, связанных с лихорадкой чикунгунья. Все организованные туристы застрахованы», — сообщил он.

Горин добавил, что в случае появления симптомов заболевания необходимо обратиться в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что на Мальдивах среди российских отдыхающих возросла тревога из-за распространения лихорадки чикунгунья. Туристы начали массово закупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Причиной паники стали участившиеся случаи укусов желтолихорадочных комаров, которые являются переносчиками лихорадки.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров. Инфекция сопровождается высокой температурой, сильными болями в суставах и мышцах, а также головной болью.

Ранее Генконсульство РФ предупредило россиян о мерах защиты от опасных комаров на Мальдивах.

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