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СПЖ обвинил в захватах храмов группу клириков ПЦУ во главе с Романом Грищуком

СПЖ: клирики ПЦУ во главе с Романом Грищуком захватывают храмы на Украине
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Telegram-канал «СПЖ - новости Православия»

Случаи захвата храмов Украинской православной церкви (УПЦ) участились в Черновицкой области Украины, они производятся группой клириков Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с Романом Грищуком, иногда при поддержке радикалов и полиции. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«Практически каждую неделю то в одном, то другом селе региона (Черновицкой области — «Газета.Ru») мы видим штурмы и побоища в исполнении одной и той же гастролирующей «капеллы» клириков ПЦУ во главе с Романом Грищуком», — говорится в публикации.

В СПЖ отметили, что схема захвата святынь УПЦ везде одна и та же. При этом в последнее время радикалы даже не приезжают на захват храмов, «силовое прикрытие церковных погромов» обеспечивает полиция.

По информации издания, на первом этапе захвата храма «капелла с массовкой» приезжает в населенный пункт, где проводит голосование. При этом, настоящие представители религиозной общины не участвуют в мероприятии. После этого фальшивые документы о переходе направляются черным регистраторам, которые оперативно переводят храм на ПЦУ, в результате чего происходит силовой штурм или ночной взлом храма, указали в СПЖ.

«На кадрах со всех буковинских (и не только) сел мы видим... картину: церковная община пытается отстоять свой храм от абсолютно посторонних лиц», — пишут журналисты.

При этом люди в священнических облачениях спокойно устраивают физическую расправу над мирными жителями, швыряют их на землю, и совершают другие насильственные действия, немыслимые для человека в сане, резюмировали в СПЖ.

На этой неделе Черкасский городской совет лишил Украинскую православную церковь права на владение землей в городе. Такое решение местные депутаты приняли на внеочередной сессии совета.

До этого в Черкассах представители Православной церкви Украины захватили храм апостола Андрея Первозванного.

Ранее православные на Украине обратились за защитой в ООН после нападения ПЦУ.

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