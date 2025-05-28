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В украинском городе УПЦ лишили права на владение землей

Власти Черкасс лишили УПЦ права на владение землей в городе
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Черкасская епархия УПЦ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Черкасский городской совет лишил Украинскую православную церковь (УПЦ) права на владение землей в городе. Об этом сообщает местный депутат Сергей Рубан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Церкви УПЦ больше не владеют ни одним земельным участком в городе Черкассы», — написал он

По его словам, такое решение местные депутаты приняли на внеочередной сессии Черкасского городского совета.

7 мая сообщалось, что в городе Черкассы представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм апостола Андрея Первозванного, который принадлежал Украинской православной церкви. Как рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), прихожане храма успели вынести из храма ковчег с мощами великомученика и целителя Пантелеимона.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа прошлого года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей.

Ранее журналисты сообщили о захвате храма УПЦ на западе Украины сторонниками ПЦУ.

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