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Прихожане спасли святыни из захваченного ПЦУ храма в Черкассах на Украине

В украинских Черкассах ПЦУ захватила храм святого Андрея Первозванного
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Черкасская епархия УПЦ/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В украинском городе Черкассы представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм апостола Андрея Первозванного, который принадлежал Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии.

Как рассказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), прихожане храма успели вынести из храма ковчег с мощами великомученика и целителя Пантелеимона.

По информации Московской патриархии, захват храма произошел накануне. Несмотря на то, что он юридически принадлежит Черкасской епархии УПЦ, власти приписали к ней несуществующую в реальности общину «ПЦУ». Более того, они мошенническим путем «перевели» храм в эту структуру.

«Люди плакали, молились, прощались с храмом перед закрытыми полицией воротами», — рассказал митрополит Феодосий.

По словам митрополита, духовенство и прихожане пытались отстоять храм законным путем. Священнослужители предложили властям урегулировать спор в правовом поле через суд, но получили прямой отказ.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа прошлого года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

9 апреля община УПЦ в селе Верхние Становцы обратилась за защитой в ООН после нападения на Свято-Николаевский храм. По их словам, неизвестные люди в балаклавах с дубинками и газовыми баллончиками избили прихожан храма, включая женщин и пожилых людей.

Ранее в захваченном Троицком храме осквернили богослужебные книги.

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