Ливень обрушился на юго-западную часть Москвы

Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы 1 июня. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сильный дождь с резкими порывами ветра прошел на юго-западе Москвы, в районе метро Коньково. По информации корреспондента агентства, в результате непогоды подтопило дороги.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на выходных в Московском регионе возможны кратковременные дожди, грозы, ветер и даже град.

По его словам, в дневные часы возможны грозы из-за активной атмосферной конвекции. Вильфанд уточнил, что облака могут достичь высоты, при которой формируется ледяная шапка, что создает условия для выпадения града и усиления ветра до 15 м/с. Эксперт погоды добавил, что перемены в погоде связаны с тем, что центр антициклона смещается на восток.

Также научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что начало лета в Центральной России будет более прохладным, чем конец весны. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве появится сенсорный сад.