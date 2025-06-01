На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Ливень обрушился на юго-западную часть Москвы

РИА: ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы

Ливень с порывами ветра обрушился на юго-западную часть Москвы 1 июня. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Сильный дождь с резкими порывами ветра прошел на юго-западе Москвы, в районе метро Коньково. По информации корреспондента агентства, в результате непогоды подтопило дороги.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на выходных в Московском регионе возможны кратковременные дожди, грозы, ветер и даже град.

По его словам, в дневные часы возможны грозы из-за активной атмосферной конвекции. Вильфанд уточнил, что облака могут достичь высоты, при которой формируется ледяная шапка, что создает условия для выпадения града и усиления ветра до 15 м/с. Эксперт погоды добавил, что перемены в погоде связаны с тем, что центр антициклона смещается на восток.

Также научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что начало лета в Центральной России будет более прохладным, чем конец весны. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил синоптик.

Ранее стало известно, что в Москве появится сенсорный сад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами