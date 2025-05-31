Москвичей предупредили о граде и дождях на выходных

На выходных в Московском регионе возможны кратковременные дожди, грозы, ветер и даже град. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу осадки будут локальными и кратковременными, но днем возможны грозы из-за активной атмосферной конвекции. Вильфанд уточнил, что облака могут достичь высоты, при которой формируется ледяная шапка, что создает условия для выпадения града и усиления ветра до 15 м/с.

Температура в субботу поднимется до +25…+28°C, что на 4–5 градусов выше климатической нормы. В воскресенье станет немного прохладнее — до +21…+23°C, при этом ночные значения составят +11…+13°C. Воздух будет поступать с северо-запада, но оставаться теплым.

Специалист добавил, что перемены в погоде связаны с тем, что центр антициклона смещается на восток.

Тем не менее Вильфанд рассказывал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни. По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

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