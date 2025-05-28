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В Москве появится сенсорный сад

В Москве в Аптекарском огороде появится сенсорный сад
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africa_pink/Shutterstock/FOTODOM

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 1 июня откроются сенсорные грядки и сенсорный сад. Об этом сообщили в Telegram-канале ботанического сада.

«Все грядки Сенсорного сада доступны для людей с ограниченными возможностями. Растения можно трогать, нюхать», — сказано в сообщении.

Так, посетители смогут потрогать как лекарственные травы (алтей, термопсис, ромашка, валериана), так пряно-ароматические травы (мята, розмарин, тимьян, базилик).

Уточняется, что пройти в сенсорный сад и огород можно по обычным билетам.

28 мая сообщалось, что у Кремля на Манежной площади Москвы установили пальмы для предстоящего фестиваля «Сады и цветы». Пальмы и другие тропические растения устанавливаются вокруг флагманской площадки — она стилизована под ботанический сад. Поблизости расположены зоны отдыха, окруженные тропическими растениями и прудом с карпами.

На неделе с 26 мая по 1 июня в Москве ожидают аномальную погоду: с понедельника по пятницу температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 6–8 градусов, а в выходные дни, наоборот, температура опустится ниже положенного.

Ранее российские ученые рассказали, какие растения улучшают настроение.

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