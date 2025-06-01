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Общество
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Появились подробности о взрывах в Мурманской области

В Мурманской области сообщили о пожаре на предприятии

В Мурманской области массовая атака дронов, загорелся склад с топливом. Очевидцы сообщают, что прогремело не менее десяти взрывов, об этом пишет Telegram-канал «‎Мурманск Дтп Чп».

«Над Оленегорском дым, на Высоком взорвали склад с топливом. Массовая атака дронов», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в поселке Высоком Мурманской области очевидцы засняли на видео огромный столб дыма. Позже уточнили, что дым идет со стороны аэродрома, а в Оленегорском районе действует опасность атаки беспилотников.

Местные также сообщали об отключении электричества. Власти пока не комментировали ситуацию.

1 июня в Иркутской области жители сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Telegram-канала Baza, это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма. Официального подтверждения информации на момент публикации материала не было.

Ранее украинский беспилотник атаковал село в Брянской области.

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