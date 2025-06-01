Эксперт рассказал о подготовке подрывов мостов под Брянском и Курском

Синхронность атак, их техническая сложность и политический контекст указывают на то, что организаторы подрывов мостов в Брянской и Курской областях были подготовлены и использовали цифровые инструменты для скрытой координации, заявил «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

«В отличие от кампаний 2022—2023 годов, публичных призывов к подрывам 1 июня в соцсетях или Telegram-каналах мы не обнаружили. Группы, координировавшие прошлые атаки, сейчас либо заблокированы, либо действуют скрытно через мессенджеры, зашифрованные каналы. Это позволяет им избежать слежки и деанонимизации», — объяснил эксперт по кибербезопасности.

По его словам, это подтверждает версию о том, что группы готовят украинские спецслужбы.

«ГУР МО Украины уже взяло на себя ответственность за подрыв поезда под Мелитополем, но о Брянске и Курске официально не заявляло. Тем не менее, эксперты видят в атаках единую операцию ВСУ для давления на РФ перед переговорами в Стамбуле», — заявил Бедеров.

1 июня ГУР МО Украины сообщило, что украинские спецслужбы якобы подорвали грузовой поезд в районе Акимовки под Мелитополем. По данным ведомства, атаку совершили в ночь на 31 мая, но подтверждения эта информация не получила.

31 мая в Брянской области обрушился автомобильный мост. В момент ЧП под ним проезжал пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу.

В Следственном комитете России (СКР) после подрывов мостов в Брянской и Курской областях возбудили уголовное дело.

Ранее СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на Рыльск и Артаково в Курской области.