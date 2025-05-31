Следователи возбудили дело о теракте после ночной атаки дронов на Курскую область

СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на Рыльск и Артаково в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное производство по факту террористического акта после ночной атаки украинских беспилотников на Курскую область. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации СК, в ночь на 31 мая украинские военные нанесли удары по городу Рыльску и селу Артаково Льговского района с помощью дронов самолетного типа. Целями атаки стали исключительно гражданские объекты, отметили в ведомстве. В результате пострадали мирные жители, включая детей, но их точное количество уточняется. Также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

На местах происшествий военные следователи нашли обломки беспилотников с надписями на украинском языке. Назначена взрывотехническая экспертиза.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что во время ночных атак ВСУ на Льговский и Рыльский районы Курской области пострадали 14 человек. Он добавил, что утром 31 мая украинские военные нанесли удар по агрофирме «Южная» в Рыльском районе. На территории начался пожар, который тушат спасатели.

Ранее прокуратура Курской области открыла горячую линию для пострадавших от атаки ВСУ.