На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Уголовные дела о ЧП с поездами передали в главное управление СК

Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в главное управление СК

Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«По поручению председателя СК России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства», — сказала Петренко.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу.

Ранее пострадавших при сходе поезда под Брянском детей направили вертолетом в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами