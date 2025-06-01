Уголовные дела о ЧП с поездами передали в главное управление СК

Дела о ЧП в Брянской и Курской областях передали в главное управление СК

Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«По поручению председателя СК России уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства», — сказала Петренко.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия пострадали 69 человек.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу.

Ранее пострадавших при сходе поезда под Брянском детей направили вертолетом в Москву.