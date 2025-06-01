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В Госдуме призвали «воспитывать людей» после подрывов мостов в Курской и Брянской областях

Депутат Соболев: мы сами должны уничтожать мосты, по которым идет оружие Украине

Россия даст «ответы» на подрывы мостов на территории Брянской и Курской областей, однако необходимо налаживать «оперативную работу», чтобы предотвращать соответствующие инциденты. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Ответы по подрывам будут, ответы и сейчас идут. Но в первую очередь нам нужно налаживать оперативную работу, чтобы у нас не было таких случаев, когда наши бывшие граждане или согласившиеся за деньги заложить какую-то бомбу. Здесь должна быть проведена большая работа и в воспитании людей», — сказал Соболев.

Парламентарий также заметил, что «мы сами» должны были «давно» уничтожить те мосты на территории Украины, по которым ВСУ поступает западное вооружение и техника.

В ночь на 1 июня в двух регионах России — Брянской и Курской областях, обрушились мосты. В результате два поезда сошли с рельсов. Следственный комитет России заявил, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед встречей в Стамбуле.

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Подрывы мостов в России
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