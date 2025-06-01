В Брянск прибыла бригада центра катастроф Минздрава

В Брянск прибыла бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для помощи пострадавшим при обрушении моста на поезд. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых», — добавил он.

Наиболее срочно эвакуируют четырехмесячного младенца в тяжелом состоянии — его перевозят в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные пострадавшие поедут в столицу на автомобилях службы медицины катастроф.

До этого состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, прибыл в Москву.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Ранее уголовные дела о ЧП с поездами передали в главное управление СК.