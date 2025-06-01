Премьеру Мишустину доложили о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложено о ЧП с поездами в Курской и Брянской областях. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, пишет ТАСС.

«С момента происшествия справки у нас были. Заместителю председателя правительства РФ доложено, председателю правительства РФ доложено», — сказал Старовойт.

Он добавил, что министерство всю ночь было на связи с правительством двух регионов.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями.

В ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при подрыве моста под Брянском превысило 70 человек.