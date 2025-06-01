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Общество
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Маск опроверг информацию о том, что он принимает наркотики

Илон Маск заявил, что больше не принимает кетамин
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Vincent Alban/Reuters

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он принимает кетамин. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я пробовал рецептурный кетамин несколько лет назад и писал об этом в X, так что это даже не новость. Он помогает выбраться из темных ментальных ям, но с тех пор я его не принимал», — написал Маск.

30 мая NYT писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Издание также утверждало, что Маск принимал кетамин и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Маск завершил работу в администрации Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск показал фокус на ужине с Трампом.

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