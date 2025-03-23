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Маск показал фокус на ужине с Трампом

На видео попал фокус Маска с самолетиком из вилок и ложек на ужине с Трампом
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Nathan Howard/Reuters

Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск, показал фокус на закрытом ужине у президента США Дональда Трампа. Видеозапись, распространившаяся в соцсетях, опубликована в Telegram-канале РЕН ТВ.

Маск показывал трюк своей девушке Шивон Зиллис. Бизнесмен разместил на мизинце левой руки две вилки и ложку, сложенные крестом, и начал с увлечением изучать конструкцию, похожую на самолетик. Сидящий рядом президент США при этом спокойно беседовал с одним из гостей и никак не отреагировал на трюк Маска.

20 марта газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что министерство обороны США планирует провести секретный брифинг с участием Маска. По данным издания, сотрудники Пентагона подготовили для бизнесмена презентацию о планах властей на случай американо-китайского вооруженного конфликта.

Впоследствии ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что распространившиеся в СМИ сообщения об организации секретного брифинга не соответствуют действительности. Как отметил глава государства, участники встречи не собирались обсуждать возможное начало войны с КНР и вообще как-либо упоминать эту азиатскую республику.

Ранее Маск сообщил, что на него готовится покушение.

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