Вильфанд рассказал, сколько продержится 30-градусная жара в Московской области

В Московской области жаркая погода продержится еще 28 и 29 мая, температура может достигать +30°C, а затем этот показатель начнет понижаться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Максимальная температура днем в среду в столице составит от +27 до +29°C, по области — до +30°C, отметил он. В четверг в Москве +28-30°C, а по области — от +25 до +30°C, поделился синоптик.

В пятницу в столице появится облачность, но ночные температуры по-прежнему будут высокими — от +16 до +17°C, в центре города — около +20°C. Днем прогнозируется незначительное понижение температуры до +25-27°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Накануне утром ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что впервые за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксирована так называемая «субтропическая ночь» — температура воздуха не опускалась ниже +19,2 °C. По его словам, в ночь на 27 мая температура в столице оставалась на нехарактерно высоком уровне: в полночь термометры показывали +20,4°C, к трем часам ночи — ровно +20°C, а минимальные значения к утру составили +19,2°C. Это на 10 градусов выше климатической нормы для этого времени года.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.