Во Владивостоке ребенок выпал из окна многоэтажки и чудом выжил

Amur Mash: во Владивостоке ребенок выжил после падения с четвертого этажа

Пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме на улице Шепеткова во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Ребенок приземлился на подъездный козырек, откуда его спустили прохожие. Отмечается, что прокуратура начала проверку по данному инциденту.

30 мая в Хакасии полуторагодовалый мальчик остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты второго этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами. По данным местных СМИ, ребенок добрался до окна, когда родители спали. По словам соседей, семья неблагополучная, в ней воспитывается трое детей.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее сотрудник правительства Хабаровска выпал с восьмого этажа перед совещанием.