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В Хакасии полуторагодовалый ребенок выпал из окна, пока взрослые спали

В Хакасии полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа
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ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Саяногорске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчик выпал из открытого окна. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Хакасия.

Инцидент произошел 30 мая, полуторагодовалый мальчик остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты второго этажа. Пострадавший выжил, он госпитализирован с различными травмами.

По факту произошедшего проверку проводит республиканский СК. По данным портала «Юг Сибири», ребенок добрался до окна, когда родители спали. По словам соседей, семья неблагополучная, в ней воспитывается трое детей.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упала с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Чувашии ребенок выжил после падения с третьего этажа.

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