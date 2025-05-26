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Сотрудник правительства Хабаровска выпал с восьмого этажа перед совещанием

Mash: в Хабаровске чиновник выпал из окна и не выжил
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Depositphotos

Старший инспектор правительства Хабаровского края Леонид К. не выжил, выпав из окна здания администрации утром 26 мая. Инцидент произошел за 15 минут до планового совещания с губернатором, сообщили в правоохранительных органах, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина работал в отделе электронного оформления документов с 2020 года. По предварительным данным, падение произошло с восьмого этажа. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 2013 году в этом же здании начальник отдела Министерства природных ресурсов также выпал из окна. Расследование тогда не установило однозначных причин трагедии.

В июне прошлого года в Москве произошел трагический случай с судьей, которая занималась делом художника Павленского. Тело Наталии Лариной нашли в 8 утра около дома на 1-ой улице Машиностроения. Как сообщается, 50-летняя женщина не выжила. Подробности трагедии на текущий момент неизвестны. За полгода до трагедии Ларина вышла на пенсию. До этого она занимала пост судьи Таганского суда.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.

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