В Биробиджане двулетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда мать отвлеклась

В Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

В ЕАО устанавливаются обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка, девочка выбралась на подоконник и упала с высоты. Об этом сообщает УМВД региона.

Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа.

Пострадавшая выжила, она госпитализирована, подробности о состоянии несовершеннолетней неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональное МВД.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна. Инцидент произошел в Подпорожье, из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик. В момент произошедшего его родители отвлеклись. Пострадавший выжил, он госпитализирован с травмой грудной клетки, ссадинами и ушибом мягких тканей головы. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Иркутской области двухлетний ребенок выпал из окна.