Появились новые подробности ЧП с мостом и поездом в Брянской области

SHOT: мост в Брянской области рухнул за секунды до прохождения под ним поезда

Обрушение моста в Брянской области произошло за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, поезд протаранил уже рухнувшую конструкцию моста, которая состояла из двухполосной автомобильной дороги. Дорожное полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, проезжавшей по мосту.

Удар пришелся на кабину машиниста, который, как и его помощник, не выжил.

«Первый вагон буквально сплющило», — отмечается в сообщении.

31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью.

Московская железная дорога заявила в своем Telegram-канале, что автомобильный мост в Брянской области рухнул из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось ДТП с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали подрыв моста в Брянской области.