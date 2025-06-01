В РЖД создали оперативный штаб после обрушения моста в Брянской области

В РЖД создали оперативный штаб в связи с обрушением моста в Брянской области

В компании «Российские железные дороги» (РЖД) создан оперативный штаб под руководством ее главы Олега Белознрова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Согласно сообщению пресс-службы компании, на месте происшествия ведется эвакуация пассажиров. Поездная бригада оказывает необходимую помощь пострадавшим.

На место происшествия направлены восстановительные поезда для устранения последствий и восстановления движения.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил о создании оперштаба на месте обрушения моста в Выгоничском районе.

В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву — он оказался завален конструкциями. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной обрушения переправы стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. После ЧП участок дороги А-240 перекрыли для машин.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.