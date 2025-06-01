Участок автодороги А-240 закрыли после обрушения моста в Брянской области

После обрушения моста в Брянской области перекрыли движение автотранспорта по участку дороги А-240. Об этом сообщает в Telegram-канале Росавтодор.

Как уточняется в публикации, с 23:10 на км 31+200 автомобильной дороги А-240 Брянск — Новозыбков— граница с Белоруссией прекращено движение машин. Объехать эту часть трассы можно через поселок Выгоничи.

В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной обрушения переправы стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. На месте организована работа экстренных служб, власти делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.