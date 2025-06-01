Стало известно, как обрушение моста под Брянском повлияло на ж/д движение

МЖД: обрушение моста в Брянской области не влияет на движение остальных поездов

Сход поезда с рельсов при обрушении моста в Брянской области не влияет на движение остальных поездов. Об этом сообщила в Telegram-канале Московская железная дорога (МЖД).

Там добавили, что в ОАО «РЖД» создан оперштаб, который поможет ликвидировать последствия ЧП.

В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной обрушения переправы стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о ЧП. По его словам, в районе одного из участков федеральной автодороги А240 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. На месте организована работа экстренных служб, власти делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.