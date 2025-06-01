Брянская область готова санавиацией доставить пострадавших при ЧП с мостом с Москву

Богомаз сообщил о готовности перевезти пострадавших при крушении моста в Москву

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил о создании оперштаба на месте обрушения моста в Выгоничском районе.

По словам чиновника, пострадавших доставляют в больницы экстренные бригады скорой помощи.

«Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву», — сообщил глава области.

В 22:44 31 мая в Брянской области на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последним данным, при крушении пострадали более 40 человек, еще четверо получили несовместимые с жизнью травмы. Причиной обрушения переправы стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. После ЧП участок дороги А-240 перекрыли для машин.

Ранее сообщалось о риске обрушения еще одного пролета моста в Брянской области.