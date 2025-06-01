В Брянской области люди помогают пассажирам поезда Климов — Москва выбраться

Mash: люди вытаскивают пассажиров поезда Климов — Москва через окна

Люди вытаскивают заблокированных пассажиров поезда Климов — Москва через окна после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, часть людей не может выйти самостоятельно и просит о помощи.

Поздно вечером 31 мая в регионе недалеко от поселка Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд: его завалили конструкции. Telegram-канал Mash уточняет, что фура и легковой автомобиль «улетели под строение».

По данным Telegram-канала Baza, причиной обрушения моста, по предварительной информации, стал подрыв опоры.

Неделю назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ЧП в Новооскольском округе. По его словам, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами.

Ранее сообщалось, что ВСУ раскидали в лесах мины-грибы.