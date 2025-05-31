Житель Суджанского района Курской области Владимир Зорин смог пережить украинскую оккупацию благодаря варенью. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».
По его словам, из-за отсутствия газа и электричества он не мог приготовить пищу и вынужден был питаться гречкой, рисом и мукой в сыром виде. Воды также не было, поэтому он пил компоты и томатный сок, но и они вскоре закончились.
«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было... Я это варенье доставал, и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки», — сказал Зорин.
Он отметил, что пить ему хотелось всегда.
8 апреля жительница освобожденной Суджи Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.
3 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.
По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.
Ранее стало известно, что на Украине продавали «туры на грабеж» в Курской области.