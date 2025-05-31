Житель Суджи Зорин рассказал, что выжил во время оккупации ВСУ благодаря варенью

Житель Суджанского района Курской области Владимир Зорин смог пережить украинскую оккупацию благодаря варенью. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

По его словам, из-за отсутствия газа и электричества он не мог приготовить пищу и вынужден был питаться гречкой, рисом и мукой в сыром виде. Воды также не было, поэтому он пил компоты и томатный сок, но и они вскоре закончились.

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было... Я это варенье доставал, и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки», — сказал Зорин.

Он отметил, что пить ему хотелось всегда.

8 апреля жительница освобожденной Суджи Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном рассказала, что украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей.

3 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее стало известно, что на Украине продавали «туры на грабеж» в Курской области.