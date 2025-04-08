ТАСС: военные ВСУ привозили своих жен в Гуево, и те забирали машины местных

Украинские военные во время боевых действий привозили в село Гуево в Курской области своих жен и девушек, чтобы те могли забрать себе автомобили местных жителей. Об этом рассказала жительница освобожденного населенного пункта Елена Брахнова во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, передает ТАСС.

Кроме того, по ее словам, они грузовиками вывозили украденные у местного населения вещи через населенный пункт.

«Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «Мазы», тракторы с ковшами груженые шли», — сказала женщина.

8 апреля министерство обороны России заявило об освобождении села Гуево. Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли флаг России в центре села, у церкви Рождества Богородицы. В силовых структурах отмечали, что российским военным в этом населенном пункте противостояли элитные подразделения украинской армии — Силы специальных операций.

Ранее Хинштейн заявил о приближении полного разгрома украинских формирований в Курской области.