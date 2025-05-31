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Общество
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В полиции прояснили ситуацию с угрозами в адрес девушки, зарезанной в сквере Москвы

ТАСС: убитая из ревности девушка не обращалась в полицию по поводу угроз

Девушка, которую зарезали в столичном сквере из ревности, и ее спутник не обращались в полицию по поводу угроз. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Граждане ранее в полицию ни с какими заявлениями не обращались, в том числе об угрозах», — заявили там.

Около 17:00 31 мая молодой человек заметил свою 17-летнюю девушку в сквере на Бескудниковском бульваре с другим мужчиной, избил соперника и нанес возлюбленной смертельную рану ножом. Избиению и ранению предшествовал громкий скандал. После расправы над девушкой молодой человек покончил с собой. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело.

Две недели назад в Воронежской области мужчина жестоко избил супругу во время ссоры. В Павловском районе во время совместного застолья на почве ревности между 48-летним мужчиной и его 45-летней женой возник конфликт, в результате которого женщина получила перелом основания черепа и множественные гематомы.

Ранее в Казани иностранец перерезал горло жене в день рождения сына.

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