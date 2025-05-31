На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В сквере на севере Москвы мужчина зарезал возлюбленную, когда заметил ее с другим

112: в Москве мужчина зарезал девушку из-за ревности и покончил с собой

На севере Москвы молодой человек заметил свою 17-летнюю девушку в сквере на Бескудниковском бульваре с другим мужчиной, избил соперника и нанес возлюбленной смертельную рану ножом. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел после 17:00. Избиению и ранению предшествовал громкий скандал. После расправы над девушкой молодой человек покончил с собой. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию.

Две недели назад в Воронежской области мужчина жестоко избил супругу во время ссоры. В Павловском районе во время совместного застолья на почве ревности между 48-летним мужчиной и его 45-летней женой возник конфликт, в результате которого женщина получила перелом основания черепа и множественные гематомы.

Пострадавшая скрывала произошедшее и не обращалась за медицинской помощью. О ситуации стало известно только через пять дней, когда мать женщины, обнаружив ее состояние, вызвала скорую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Казани иностранец перерезал горло жене в день рождения сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами