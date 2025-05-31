В сквере на севере Москвы мужчина зарезал возлюбленную, когда заметил ее с другим

112: в Москве мужчина зарезал девушку из-за ревности и покончил с собой

На севере Москвы молодой человек заметил свою 17-летнюю девушку в сквере на Бескудниковском бульваре с другим мужчиной, избил соперника и нанес возлюбленной смертельную рану ножом. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел после 17:00. Избиению и ранению предшествовал громкий скандал. После расправы над девушкой молодой человек покончил с собой. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию.

Две недели назад в Воронежской области мужчина жестоко избил супругу во время ссоры. В Павловском районе во время совместного застолья на почве ревности между 48-летним мужчиной и его 45-летней женой возник конфликт, в результате которого женщина получила перелом основания черепа и множественные гематомы.

Пострадавшая скрывала произошедшее и не обращалась за медицинской помощью. О ситуации стало известно только через пять дней, когда мать женщины, обнаружив ее состояние, вызвала скорую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Казани иностранец перерезал горло жене в день рождения сына.