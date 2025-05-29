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Общество
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Ревнивец проломил супруге череп во время застолья в российском регионе

В Воронежской области ревнивец проломил супруге череп во время ссоры
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Shutterstock

В Воронежской области мужчина жестоко избил супругу во время ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 17 мая в Павловском районе во время совместного застолья супругов. На почве ревности между 48-летним мужчиной и его 45-летней женой возник конфликт, в результате которого женщина получила перелом основания черепа и множественные гематомы.

Пострадавшая скрывала произошедшее и не обращалась за медицинской помощью. О ситуации стало известно только 22 мая, когда мать женщины, обнаружив ее состояние, вызвала скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее россиянин избил сожительницу поленом и получил 9,5 года колонии.

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