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В Москве возбудили дело по факту убийства девушки из-за ревности

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства девушки на севере Москвы
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Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки на Бескудниковском бульваре. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, инцидент случился на почве ревности. Юноша 2006 года рождения нанес ножом телесные повреждения девушке 2007 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте. Впоследствии молодой человек нанес себе телесные повреждения, от которых скончался, отметили в прокуратуре.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Об убийстве девушки до этого сообщал Telegram-канал «112». По его данным, молодой человек заметил свою девушку в сквере с другим мужчиной, после чего избил соперника и нанес возлюбленной смертельную рану ножом. Конфликту предшествовал громкий скандал.

Ранее в Магадане ревнивец топором разгромил чужую машину.

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