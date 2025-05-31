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В Санкт-Петербурге иностранец изнасиловал женщину во дворе

Суд в Петербурге арестовал иностранца, который изнасиловал девушку во дворе
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Элержона Болтабоева, обвиняемого в изнасиловании, до 28 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, не позднее 00:53 29 мая 2025 года мужчина напал на потерпевшую во дворе на улице Боровой и изнасиловал ее.

В тот же день подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему предъявлено обвинение. Болтабоев признал вину.

Дело проходит по статье об изнасиловании, совершенном с применением насилия (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

24 апреля в Москве был задержан мужчина, который предположительно надругался над девушкой в подъезде. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого в Шадринске полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования прохожей. Сообщалось, что девушке удалось дать отпор злоумышленнику.

Ранее двое мигрантов изнасиловали девушку в каршеринговом авто в Петербурге.

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