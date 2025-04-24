В Москве мужчина надругался над девушкой в подъезде дома

В Москве задержали мужчину, который надругался над девушкой в подъезде

В Москве задержан подозреваемый в нападении на девушку, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК в Telegram-канале.

Инцидент произошел 23 апреля в подъезде многоэтажки по улице Уральской. Местная жительница возвращалась домой, когда вслед за ней в холл вошел неизвестный. Злоумышленник напал на девушку и совершил в ее отношении иные насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.

До этого сообщалось, что в Кургане мужчина пытался изнасиловать девушку во дворе дома. Горожанка возвращалась домой, когда во дворе на нее напал неизвестный. Мужчина попытался изнасиловать девушку, но получил отпор и сбежал. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, сотрудники полиции просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Подозреваемого в попытке изнасилования задержали, им оказался 33-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Иваново мигранты толпой изнасиловали женщину в машине.