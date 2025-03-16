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Двое мигрантов изнасиловали девушку в каршеринговом авто в Петербурге

В Петербурге двое мигрантов изнасиловали несовершеннолетнюю в машине
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

На юге Петербурга несовершеннолетняя девушка поймала попутку на дороге и подверглась изнасилованию. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Ветеранов. 17-летняя девушка остановила попутный автомобиль, чтобы добраться до дома. Перед несовершеннолетний остановилось каршеринговое авто, в салоне которого находились двое иностранцев.

Водитель заехал во двор дома на проспекте Ветеранов и остановился. Сидящий на заднем сидении второй мужчина, применив физическую силу, совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, после чего она самостоятельно вышла из машины.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мигрантов 22 и 24 лет, мужчины нигде не работают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области мигрант-таксист надругался над пассажиркой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера с применением насилия. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за преступление против половой неприкосновенности мигрант. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Воронежской области братья семь лет насиловали несовершеннолетнюю сестру.

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