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Россиянка отбилась от насильника, напавшего на нее во дворе дома

В Кургане мужчина пытался изнасиловать девушку во дворе дома
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Шадринске задержан подозреваемый в попытке изнасилования прохожей, девушке удалось дать отпор злоумышленнику. Об этом сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

Инцидент произошел в ночь на 24 марта, горожанка возвращалась домой, когда во дворе на нее напал неизвестный. Мужчина попытался изнасиловать девушку, но получил отпор и сбежал.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, сотрудники полиции просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Подозреваемого в попытке изнасилования задержали, им оказался 33-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину задержали за попытку изнасилования в подземном переходе. Случайные свидетели произошедшего вызвали полицейских. Во время задержания мужчина применил насилие в отношении сотрудника МВД, подробности не уточняются. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о нападении на представителя власти.

Ранее девушка доказала изнасилование с помощью отражения в дверце стиральной машины.

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