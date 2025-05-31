Генконсульство РФ предупредило россиян о мерах защиты от опасных комаров на Мальдивах

Российским туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности для защиты от укусов насекомых. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.

По его словам, сейчас вспышек заболевания на островах не зафиксировано. Однако дипломат подчеркнул, что комары в этом регионе могут быть переносчиками различных инфекций, поэтому использование репеллентов и других защитных средств остаётся актуальной мерой безопасности. Он также добавил, что в отдельных случаях заражения возможны, однако массового распространения вируса не наблюдается.

Отмечается, что в прошлом году Мальдивские острова посетило рекордное количество иностранных туристов — свыше 2 млн человек, из которых около 220 тысяч составили граждане России.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров. Инфекция сопровождается высокой температурой, сильными болями в суставах и мышцах, а также головной болью.

SHOT сообщал, что на Мальдивах среди российских отдыхающих возросла тревога из-за распространения вируса. Туристы начали массово закупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Причиной паники стали участившиеся случаи укусов желтолихорадочных комаров, которые являются переносчиками чикунгунья.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, добрались и до России. Он уточнил, что переносчиков лихорадки начали замечать в южных регионах РФ, в частности, в Крыму и Краснодарском крае.

Ранее россиянам назвали простые способы отпугнуть комаров без вреда для здоровья.