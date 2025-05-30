Россиянам назвали простые способы отпугнуть комаров без вреда для здоровья

Эфирные масла помогут отпугнуть комаров без химии и вреда для здоровья, можно использовать ароматы лаванды, мяты, эвкалипта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они рекомендуют добавить несколько капель в диффузор, чтобы нарушить работу обонятельных рецепторов насекомых, или добавить эфирное масло в воду и распылить по шторам, подушкам или оконным рамам. Кроме того, можно расположить в квартире живые растения — горшки с мятой, базиликом, розмарином, геранью или лимонным тимьяном.

«Есть и еще один способ, проверенный десятилетиями. Яблочный уксус — враг номер один для комаров. Его запах сбивает их с толку и не дает подлетать к окнам. Можно развести уксус с водой и распылить по углам комнаты, а можно просто налить немного смеси в стакан и поставить на подоконник», — добавили в сообщении.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови, в то время как обладатели III и IV групп от их нападений практически не страдают. Также привлечь насекомых могут определенные запахи.

Ранее сообщалось, что переносящие лихорадку чикунгунья комары добрались до России.