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Россиянам назвали простые способы отпугнуть комаров без вреда для здоровья

Pravda.Ru: эфирные масла помогут отпугнуть комаров без вреда для здоровья
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Depositphotos

Эфирные масла помогут отпугнуть комаров без химии и вреда для здоровья, можно использовать ароматы лаванды, мяты, эвкалипта. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они рекомендуют добавить несколько капель в диффузор, чтобы нарушить работу обонятельных рецепторов насекомых, или добавить эфирное масло в воду и распылить по шторам, подушкам или оконным рамам. Кроме того, можно расположить в квартире живые растения — горшки с мятой, базиликом, розмарином, геранью или лимонным тимьяном.

«Есть и еще один способ, проверенный десятилетиями. Яблочный уксус — враг номер один для комаров. Его запах сбивает их с толку и не дает подлетать к окнам. Можно развести уксус с водой и распылить по углам комнаты, а можно просто налить немного смеси в стакан и поставить на подоконник», — добавили в сообщении.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого говорила, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови, в то время как обладатели III и IV групп от их нападений практически не страдают. Также привлечь насекомых могут определенные запахи.

Ранее сообщалось, что переносящие лихорадку чикунгунья комары добрались до России.

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