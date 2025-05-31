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Общество
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На Сахалине опрокинулся бензовоз

МЧС: на Сахалине произошла утечка 1,5 дизельного топлива из упавшего бензовоза
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МЧС Сахалинской области

В Невельском районе Сахалина произошла утечка 1,5 т дизельного топлива из опрокинутого бензовоза. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона в своем Telegram-канале.

Инцидент с бензовозом случился вечером 30 мая. Оставшееся топливо из его цистерны уже откачано, однако остается проблема рекультивации загрязненной территории после утечки. На месте происшествия работали четыре спасателя МЧС с использованием одной единицы техники.

До этого в Приморье на видео попало, как после ДТП из бензовоза вылились нефтепродукты.

Инцидент запечатлела уличная камера. На место происшествия выехал прокурор района Денис Широков, который проконтролировал вызов специальных служб, обеспечивающих обработку мест разлива нефтепродуктов.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Состояние опьянения у водителя не установлено. Прокуратура пообещала проконтролировать обеспечение безопасности на месте ДТП.

Ранее в Нигерии минимум 70 человек подорвались из-за аварии с бензовозом.

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