В Нигерии 70 человек взорвались из-за ДТП с бензовозом

В Нигерии не менее 70 человек оказались в зоне взрыва бензовоза, попавшего в ДТП. Об этом пишет газета Vanguard со ссылкой на главу Федеральной службы безопасности движения на дорогах Кумара Цуквама. Отмечается, что никому выжить не удалось.

По данным СМИ, взрыв произошел из-за ДТП с бензовозом и разлива топлива.

Авария случилась на автостраде в штате Нигер рядом с АЗС. Бензовоз с 60 тоннами топлива попал в ДТП и перевернулся. После этого подъехал другой бензовоз и начал перекачивать содержимое пострадавшего авто. На месте ДТП собрались люди, которые попытались собрать разлившееся топливо, но в этот момент произошел взрыв.

Накануне днем сообщалось, что в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.