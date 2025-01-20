На видео попало, как перевозивший опасный груз бензовоз перевернулся на трассе в Приморье

В Приморье на видео попало, как после ДТП из бензовоза вылились нефтепродукты

В Приморском крае 20 января на кольце автодороги Михайловка-Уссурийск опрокинулся бензовоз, и из него вылились нефтепродукты. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«Прокуратура Михайловского района поставила на контроль установление обстоятельств и ликвидацию последствий автоаварии с участием автомобиля, перевозившего опасный груз», — говорится в сообщении.

Инцидент запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как транспортное средство выезжает с дороги, переворачивается, после чего из бензовоза выливаются нефтепродукты.

На место происшествия выехал прокурор района Денис Широков, который проконтролировал вызов специальных служб, обеспечивающих обработку мест разлива нефтепродуктов.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Состояние опьянения у водителя не установлено.

Уточняется, что ведомство проконтролирует обеспечение безопасности на месте ДТП.

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