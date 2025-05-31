У берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом рассказала начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в интервью РИА Новости.

«Его эпицентр находился в 33 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 166 километров», — рассказала она.

Землетрясение произошло в 14:13 по местному времени или 6:13 мск.

28 мая у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 59 километров. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

29 мая в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 124 километрах к юго-востоку от Кух-Сефида. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.

Ранее в Японии произошло землетрясение.